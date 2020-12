De brandweer heeft zaterdag rond 20.30 uur een woningbrand geblust aan de Paramaribostraat in Den Haag.

In eerste instantie was het niet duidelijk of er nog personen in de woning aanwezig waren. Daarom werden er extra brandweereenheden gealarmeerd, zegt de veiligheidsregio. Er bleek uiteindelijk niemand meer aanwezig te zijn in de woning.

De brandweer kon de brand snel blussen. Wel zijn er twee omwonenden ter plaatse door ambulancepersoneel gecontroleerd, omdat zij rook ingeademd hadden.

Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.