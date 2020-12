De politie heeft zaterdagavond drie personen aangehouden bij een woning op de Dr. H.E. van Gelderlaan in Den Haag. Volgens een getuige was een vrouw de woning met een vuurwapen binnengegaan.

De politie is de woning binnengevallen en daar werd het vermoedelijke wapen aangetroffen. In de woning waren, behalve de vrouw, ook nog twee mannen aanwezig. Alle drie de personen werden aangehouden.

De politie doet verder onderzoek.