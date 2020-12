Een 23-jarige Hagenaar is vrijdagavond opgepakt nadat hij probeerde te vluchten bij een politiecontrole in het Haagse Laak. Later bleek dat de man op een gestolen scooter reed en een tas bij zich had die eerder in een straatroof was buitgemaakt.

De Hagenaar reed op een scooter over de Rijswijkseweg toen hij een stopteken van agenten langs de kant kreeg. In plaats van te stoppen, ging hij er rennend vandoor. Hij werd uiteindelijk aangehouden op de Swammerdamstraat, waar hij zich tegen zijn aanhouding verzette.

Na onderzoek bleek de scooter van diefstal afkomstig te zijn en in de buddyseat werd een tas gevonden die was gestolen bij een straatroof in oktober.

Agenten voerden vrijdag een grote politieactie uit in Laak. Elf brom- en snorfietsers kregen een bekeuring voor diverse verkeersovertredingen en rijden zonder rijbewijs. Enkele bewoners zijn daarnaast gewezen op het overtreden van de coronaregels.