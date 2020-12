PostNL wil winkeliers ontlasten deze drukke decembermaand en zet daarom pakketautomaten neer. Ook in Den Haag is er een geplaatst, bij de GAMMA, aan de Oude Haagweg.

De pakketautomaat bevat meerdere kluisjes in verschillende formaten voor pakketten. Consumenten kunnen 7 dagen per week, 24 uur per dag pakketten versturen en ontvangen zonder dat zij naar de PostNL-balie in de winkel hoeven te gaan.