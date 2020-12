De Albert Heijn aan de Haagse Betje Wolffstraat is vrijdagmiddag ontruimd nadat er gevaarlijke stoffen werden gemeten. Medewerkers van de supermarkt zijn nagekeken in de ambulance.

In juni werd de supermarkt ook al ontruimd. Bij de vorige ontruiming bleek er een koeling te lekken. Het is niet bekend wat er nu aan de hand is.

Het gebied rondom de winkel is afgezet. Ook de naastgelegen Etos is ontruimd.