Hagenaar Ali M. (71), die zijn vrouw met de achterkant van een bijl sloeg en daarna in de keuken alle gaspitten opendraaide, is veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank acht hem schuldig aan poging doodslag en poging brandstichting of ontploffing.

Het huiselijk geweld vond plaats op 31 januari 2018. Politie-agenten troffen de vrouw bloedend in de woonkamer aan. De echtgenoot was toen al in de keuken waar hij de gaspitten had opengedraaid. Ook leek hij zichzelf met een mes in zijn keel te hebben gesneden. Hij moest daaraan worden geopereerd en werd een tijdje in een kunstmatige coma gehouden.

De al vaker voor huiselijk geweld veroordeelde M. kampt met psychische en lichamelijke gezondheidsproblematiek. Hij wordt inmiddels behandeld en woont weer bij zijn vrouw. Hij zou nu stabiel zijn. De rechtbank legde daarom een zodanige straf op dat hij niet meer terug naar de gevangenis moet, want het onvoorwaardelijk deel van de straf heeft hij al in voorarrest uitgezeten.

Het vonnis van de rechtbank kwam overeen met de eis van het OM tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden.