Een auto is donderdagavond tegen een poller op de Parallelweg in Den Haag geknald waardoor het paaltje buiten werking raakte. Een inzittende raakte gewond en is behandeld in een ambulance.

Waardoor de bestuurder tegen het paaltje reed, is niet bekend.

De paal kwam door de klap schuin te staan. Ook het voertuig liep door de botsing veel schade op.