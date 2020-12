De politie heeft een lok-scootmobiel ingezet om een dief op te sporen die zijn pijlen had gericht op scootmobielen in de omgeving van het Zuiderpark en Beresteinlaan. Een 35-jarige man is inmiddels aangehouden als verdachte.

"De politie was een onderzoek gestart na diefstallen van scootmobielen in haar werkgebied Den Haag Zuiderpark en Beresteinlaan", laat de politie donderdag weten. Sinds juli zag de politie namelijk een toename van het aantal diefstallen tot begin november.

Om de dader op te sporen heeft de politie op 20 november een lok-scootmobiel ingezet. De scootmobiel werd in de omgeving van winkelcentrum Leyweg neergezet. Dit omdat ook daar een aantal diefstallen waren gepleegd. "Om 17.00 uur kreeg het politieteam het signaal dat de lok-scootmobiel werd verplaatst. Door het elektronische volgsysteem zagen ze waar de scootmobiel vervolgens werd gestald."

Gestolen scootmobiel

De locatie werd goed in de gaten gehouden door agenten. "Omstreeks 19.30 uur zag het team een persoon bij de scootmobiel. De persoon reed echter weg op een andere scootmobiel die hij in de bosjes langs de Coevordenstraat achterliet."

Uit onderzoek bleek later dat ook de scootmobiel waarop de verdachte was vertrokken gestolen was. "De verdachte werd gevolgd en kon worden aangehouden op de Melis Stokelaan."

De verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit vast.