Presentator Ewout Genemans is druk bezig met een vervolg op de populaire politieserie Bureau 040 en Bureau Burgwallen. Dat vertelt hij donderdag op Instagram. Welke stad er in het nieuwe programma centraal staat, is nog niet helemaal duidelijk. Maar bij Hagenaars doet het bureau waar Genemans voor staat, vast een belletje rinkelen.

Vorig jaar maakte de presentator zijn debuut op RTL4 met het programma Bureau Burgwallen. Genemans volgde het politieteam van de Amsterdamse Wallen. Daarna volgde Bureau 040, waar het team in Eindhoven werd gevolgd.

Door de foto die de presentator deelde, weten veel van zijn volgers het al zeker: het bureau waar hij voor staat is dat van het bureau in Scheveningen, aan de Nieuwe Parklaan.

Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe seizoen wordt uitgezonden.