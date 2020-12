Na jarenlang juridisch getouwtrek werd het Wassenaarse Huize Ivicke eindelijk onder handen genomen, maar nu gooien vleermuizen roet in het eten. De herstelwerkzaamheden zijn stilgelegd.

Het verkrotte rijksmonument blijft niets bespaard. Omdat de eigenaar het pand maar niet op wilde knappen, besloot gemeente Wassenaar het werk zelf uit te laten voeren en de rekening daarvoor naar de eigenaar door te sturen.

Een aannemer was daar inmiddels al mee begonnen toen afgelopen week bleek dat er waarschijnlijk vleermuizen in de villa huizen. De werkzaamheden moesten na een melding hiervan bij de omgevingsdienst worden stilgelegd. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de vleermuizen.

Een dag na de melding moest nog snel een noodreparatie worden uitgevoerd. Het herstel werd stilgelegd toen juist aan de dakgoten en de zinken bekleding werd gewerkt. Dat moest zo snel mogelijk aangepakt worden om Ivicke weer waterdicht te krijgen.

Huize Ivicke is inmiddels uitgegroeid tot een hoofdpijndossier voor de gemeente. Jarenlang werd het verwaarloosd door eigenaar Ronnie van de Putte, die mede daardoor de bijnaam krottenkoning verwierf. De villa werd vervolgens nog gekraakt en werd het toneel van een No Border Camp, een bijeenkomst van onder meer krakers en anarchisten.

De krakers die er nu nog wonen is te kennen gegeven dat ze moeten vertrekken. Dat besluit vechten ze aan bij de rechter. Die buigt zich donderdag over de vraag of ze daadwerkelijke moeten vertrekken.