Een persoon is in de nacht van woensdag op donderdag lichtgewond geraakt na een steekpartij op de Cor Spaanslaan. De steekpartij was waarschijnlijk het gevolg van een ruzie op straat.

Dat zegt een ooggetuige tegen calamiteitensite District8. Allebei de personen, het slachtoffer en de verdachte, gingen na de ruzie een andere kant op.

Agenten hebben in de omgeving gezocht naar de steker, maar niets aangetroffen. De verwondingen van het slachtoffer bleken mee te vallen.