Een van de verdachten van het plaatsen van een vuurwerkbom aan de Barnsteenhorst in Den Haag op 11 november droeg een opvallende oranjegele jas van Thuisbezorgd. Dat hebben getuigen gezien.

De vuurwerkbom veroorzaakte een explosie in een woning aan de Barnsteenhorst in Den Haag. Eerder werd al duidelijk dat de bom mogelijk op het verkeerde adres terecht kwam. De explosie veroorzaakte veel schade.

Getuigen hebben ook gezien dat de verdachte in een blauwe auto in de richting van de Reigersbergenweg is vertrokken. Mensen die meer weten over de verdachten worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.