Op de Schenkweg in Den Haag is maandagavond een geparkeerde auto verwoest door een brand. Dit was ter hoogte van het Hendrick Hamenplantsoen.

De brandweer snelde naar de straat toen er rond 22.00 uur een melding van een autobrand binnenkwam. Bij aankomst stond de wagen al grotendeels in brand.

De vlammen waren snel onder controle, maar ondanks het snelle handelen van de brandweerlieden liep het voertuig behoorlijke schade op. De auto kan als verloren worden beschouwd.



Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten.