Frederick Linck, bekend en geroemd fotograaf in Den Haag, is na een kort ziekbed op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt stichting Vrienden van de Hofvijver, waar Linck bestuurslid van was.

Linck fotografeerde het liefst mensen op straat of bij hun dagelijkse bezigheden. Zijn onderwerpen vond hij vaak in zijn naaste omgeving. Mensen die hij tegenkwam gaven hem inspiratie tot ‘communiceren via de camera’. Ook wijdde hij een groot deel van zijn tijd aan het geven van workshops.

"We zullen zijn heldere kijk op historische feiten en gebeurtenissen, zijn smakelijke anekdotes en markante humor node missen", aldus Vrienden van de Hofvijver.

Ook Eelco van der Waals, stenograaf bij de Tweede Kamer, reageert via Twitter op het trieste nieuws: "Hij laat veel warmte en liefde achter, en natuurlijk zijn weergaloze fotowerk. Het was een voorrecht je te kennen, Frederick. Rust in vrede."