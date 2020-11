Eén op de drie fietsers in Den Haag heeft geen fietsverlichting en dat is zorgelijk volgens wethouder Robert van Asten. Daarom is de gemeente maandag van start gegaan met de fietsverlichtingscampagne ‘Zet je licht aan’.

,,De verlichting werkt niet, mensen vergeten hun verlichting of ze vinden dit niet zo belangrijk voor een kort fietstochtje. Toch neem je dan een groot risico”, aldus de wethouder. ,,Met name jongeren vergeten hun licht maar met goede fietsverlichting neemt het risico dat je in het donker wordt aangereden met 20 procent af.

In Den Haag vind je de komende weken solair-safetyborden. Fietsverlichting blijkt uit onderzoek overigens niet zozeer voor het eigen zicht te zijn, maar vooral zodat automobilisten de fietser zien in het verkeer. ,,Dus zet je licht aan! En kom veilig thuis.”