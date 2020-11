De politie heeft zondagavond een man in de Isingstraat in Den Haag aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging.

Wat zich precies in de straat heeft afgespeeld is vooralsnog onduidelijk. "Over het hoe en waarom kunnen wij nog niets zeggen, de recherche onderzoekt de zaak", laat een woordvoerder van de politie vandaag weten.

Volgens calamiteitensite Regio15 zijn agenten in steek- en kogelwerende vesten een woning aan de Isingstraat binnengevallen. Tijdens de inval werd de wijk aan meerdere kanten afgesloten. Mogelijk omdat de verdachte het huis was uitgevlucht. Niet veel later wisten agenten een verdachte aan te houden.