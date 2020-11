Den Haag staat op nummer veertien op de lijst met gezondste steden in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Arcadis.

Het advies- en ingenieursbureau onderzocht hoe het in twintig steden is gesteld met de buitenruimte en komt tot de conclusie dat Groningen er met kop en schouders bovenuit steekt en beschikt over het gezondste leefklimaat.

Den Haag staat op de tweede plaats als het gaat om gezonde mobiliteit: een stad die veel ruimte biedt aan langzaam verkeer en openbaar vervoer en waar je je makkelijk met de fiets kunt verplaatsen. Den Haag is de meest voetgangersvriendelijke stad. Dit zorgt er meteen voor dat de hofstad zo hoog scoort in de' gezonde stad-index'.

Den Haag scoort een stuk minder goed op gezonde buitenruimte, een stad met genoeg groen om in de spelen, een stad om naar te kijken en waar kinderen kunnen buitenspelen. Daar staat Den Haag op plek vijftien. Ook op het gebied van een gezond milieu scoort zij minder goed; Den Haag staat daar op de zestiende plaats. Voor een goede score moet een stad een goede luchtkwaliteit hebben, weinig geluidsoverlast en hittestress minimaliseren.

Het is de bedoeling dat Arcadis over een paar jaar opnieuw een Gezonde Stad Index maakt.