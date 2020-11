De politie heeft zondagmiddag een melding binnengekregen over een schietpartij op de Gramsbergenlaan vlakbij de Leyweg in Den Haag. Het is onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld.

Een politiehelikopter vliegt rondjes boven de plek. De straat is afgezet met politielinten en agenten dragen volgens calamiteitenwebsite Regio15 extra veilige vesten.

De politie doet onderzoek. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.