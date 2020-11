Een afvalcontainer in een seniorencomplex aan de Mozartlaan in Den Haag heeft in de nacht van zaterdag op zondag in brand gestaan. Door de hevige rookontwikkeling zag het al snel blauw in een groot deel van het complex. Niemand raakte gewond.

De brandweer schaalde ter plaatse op naar 'middelbrand'. Deze opschaling werd gedaan vanwege de rook in het trappenhuis en omdat het een seniorencomplex betrof. Na aankomst van de brandweer was de brand snel onder controle.

Het complex is door de brandweer volledig geventileerd en gecontroleerd. Hoe de brand in de afvalcontainer is ontstaan, is nog niet bekend.