Meerdere auto's zijn in de nacht van zaterdag op zondag uitgebrand op verschillende locaties in Den Haag. Op de Orionstraat gingen twee geparkeerde auto's in vlammen op en ook op de Weteringkade was het raak. Niemand raakte gewond.

Bij aankomst van de brandweer op de Orionstraat stond één voertuig al volledig in brand. Ook de auto ernaast vatte vlam. De brand was uiteindelijk snel onder controle. Een berger heeft de auto's opgehaald.

Op de Weteringkade is een geparkeerde auto ook zwaar beschadigd geraakt door brand. De brandweer werd even voor middernacht opgeroepen voor de voertuigbrand op de Weteringkade. Ook deze brand was snel onder controle.

De politie doet onderzoek naar de branden.