Een fietser is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Vrouw Avenweg in Den Haag. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De vrouw fietste op het fietspad over een rotonde in de Haagse Wijk Haagoord toen ze geschept werd door de auto. Het ongeluk gebeurde voor een brandweerkazerne. Brandweermannen waren snel ter plaatse om hulp te verlenen.