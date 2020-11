Het is druk in de binnenstad van Den Haag vanwege de hoge kortingen in winkels door Black Friday. De gemeente roept mensen op om thuis te blijven en een andere keer te komen winkelen.

Het is de tweede dag op rij dat er grote drukte is in het centrum, met name op de Grote Marktstraat. Gisteren begon Black Friday, dat dit jaar is uitgebreid naar drie dagen. Volgens een woordvoerder van de gemeente was de drukte toen te overzien.



In Rotterdam werden gisteren drastische maatregelen genomen door burgemeester Aboutaleb. Hij liet alle winkels vroegtijdig sluiten. Ook vandaag worden de winkels weer eerder gesloten in Rotterdam.