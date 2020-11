Bij twee steekpartijen in Den Haag zijn vrijdagavond twee personen gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht om aan hun verwondingen behandeld te worden.

Rond 23.00 uur werd in de Frederikstraat, in het centrum van Den Haag, een man neergestoken na een ruzie op straat. De verdachte ging er vervolgens snel vandoor. De politie ging na de melding direct opzoek naar de verdachte, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden.

Rond hetzelfde tijdstip vond ook in Spoorwijk een steekpartij plaats. Op het Robertus Nurkshof raakte een man zwaargewond. Ter plaatse hebben agenten direct een Plaats Delict afgezet. Behalve twee ambulances werd ook het Mobiel Medisch Team gealarmeerd.



Ook deze steekpartij zou zijn voortgekomen uit een ruzie tussen twee mannen. Er is volgens de politie een verdachte aangehouden. De politie heeft een onderzoek opgestart en is onder andere bezig met een buurtonderzoek.