Bij een handhavingsactie zijn in de Haagse wijk Transvaal zijn donderdagavond allerlei illegale kamers ontdekt en huizen met te hoge huurprijzen.

Al tijden klagen wijkbewoners over de overlast die zij ervaren van arbeidsmigranten. Volgens hen zitten ze gepropt in kleine kamers, hangen ze op straat en laten ze rotzooi achter zich op straat neervallen.

De controle van donderdagavond lijkt het gelijk te bewijzen van de wijkbewoners. De Haagse Pandbrigade stapte vijftien woningen binnen, in dertien ervan was iets mis. Of er werd een veel te hoge huur gevraagd, of het huis werd illegaal in kamers onderverhuurd. Zo werd in de wijk, met veel oude gehorige en niet geïsoleerde woningen, voor een appartement van 71 m2 een huurprijs van 1.500 euro per maand gevraagd.

Daarbovenop gaat de gemeente nog onderzoek doen naar 23 adressen. De controleurs kwamen in die huizen allerlei mensen tegen die er wel leken te wonen, maar er niet ingeschreven stonden.

De actie maakt onderdeel uit van de 'aanpak Kaapseplein' en is opgezet naar aanleiding van de klachten van bewoners. Behalve de Haagse Pandbrigade hielden ook de politie, de HTM, de gemeentelijke belastingzaken, brandweer en het gemeentelijke parkeerteam controles.

De gemeentekas werd met bijna 20.000 euro gespekt door het innen van achterstallige gemeentelijke belastingen. Het Parkeerteam schreef 131 bonnen uit, omdat er geen parkeergeld was betaald en nog eens 23 voor foutparkeren. HTM-controleurs ontdekten 39 zwartrijders en 9 mensen zonder mondkapje. De politie deelde tien boetes uit voor het overtreden van verkeersregels en hield een persoon aan omdat deze onder invloed achter het stuur zat. Bij twee supermarkten werd ontdekt dat ze illegale zaken verkochten zoals nepmerkkleding, sterke drank en medicijnen uit het buitenland.