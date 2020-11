Remzi Y. (42) is vandaag door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van tien voor doodslag op de moeder van zijn twee kinderen. De 39-jarige Sevgül werd vorig jaar september dood in haar woning aan de Hogezijde in Den Haag gevonden.

Remzi Y. (42) kon het niet verkroppen dat zijn vrouw van hem wilde scheiden. Het stel heeft er geregeld ruzies over, net als de dag voor haar dood. Ze is bang dat hij haar iets gaat aandoen. Zo zegt de man tegen haar en anderen eerst zijn vrouw te willen doden en daarna zichzelf.

Op de dag van haar overlijden brengt Y. hun jongste zoon naar de oppas en wacht tot Sevgül thuis van haar werk komt. De twee krijgen weer ruzie. Deze keer loopt het uit de hand. Remzi verklaarde eerder de controle te hebben verloren over zichzelf. Hij grijpt haar bij de keel en laat los als ze niet meer beweegt.

"Omdat de vrouw al enige tijd in doodsangst voor haar man verkeerde, moeten haar laatste ogenblikken afschuwelijk zijn geweest", aldus de rechtbank.

De officier van justitie eiste 16 jaar cel voor moord, maar volgens de rechtbank is niet bewezen dat de verdachte van plan was de vrouw te doden. Daarom werd hij veroordeeld voor doodslag.