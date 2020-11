Technoclub Het Magazijn in Den Haag is definitief dicht. Ook de dansclubs PIP, The Grey Space in the Middle en Westwood hebben het financieel zwaar door de coronacrisis.

In 2017 riep het Britse tijdschrift Mixmag Het Magazijn nog uit tot een van de beste ter wereld. Drie jaar later is de club van oprichters Arend Lakke en Joris van der Poel ten onder. Het Magazijn, gevestigd in de kelder van Bleyenburg aan de Grote Markt, was een van de bekendste nachtclubs in Den Haag.

Vincent Marshall, eigenaar van Club Westwood aan de laan van Poot zegt dat er te weinig aandacht is voor de dansclubs. Zelf heeft hij nog een buffer, maar niet voor langer dan een jaar.

Ook Tim Terpstra, algemeen directeur van The Grey Space in the Middle in het centrum van Den Haag noemt het een gemis. Zijn nachtclub is ook een ontmoetings- en presentatieruimte.

Gaat al jaren slecht met Haagse nachtleven

Ook Pat Smith, sinds maart de nachtburgemeester van Den Haag, ziet het probleem van het ‘ondergeschoven kind’ in. Volgens Smitch gaat het al jaren slecht met het Haagse nachtleven en begint dat nu z'n slachtoffers te eisen.

Partij GroenLinks pleit momenteel voor een plan vanuit het Haagse stadsbestuur om het nachtleven ook na de coronacrisis overeind te houden. "Het aantal nachtclubs in Den Haag voor de corona-uitbraak was al op een hand te tellen”, vertelt raadslid Marielle Vavier. "Het is erg beperkt ten opzichte van andere steden. Als we een aantrekkelijke stad voor jongeren en studenten willen zijn, is het essentieel dat nachtclubs overeind blijven."