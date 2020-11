De 21-jarige Michelangelo K. uit Sittard heeft donderdag drie jaar celstraf opgelegd gekregen voor een gewelddadige overval op een appartement aan de Rijswijkseweg in Den Haag.

De bewoner werd in de ochtend van 25 april 2019 thuis overvallen nadat er bij hem was aangebeld. Twee gemaskerde daders sloegen het slachtoffer op zijn hoofd terwijl twee anderen een vuurwapen op hem richtten. Er viel niets te halen, de daders gingen er snel vandoor.

Eerder werd een medebewoner van het appartementencomplex veroordeeld tot 22 maanden cel voor zijn hulp aan de overvallers. Op camerabeelden is te zien hoe deze Lionel M. (31) de daders binnenliet, ook bij een verkenning de avond ervoor.

Een andere Hagenaar (31) werd uiteindelijk vrijgesproken, zoals het Openbaar Ministerie (OM) zelf had voorgesteld. Hij zou toch niet een van de daders zijn. Tegen verdachte Michelangelo K. eiste het OM echter een celstraf van vijf jaar.

Hij was een van de feitelijke overvallers, zo acht ook de rechtbank nu bewezen. K. zou de enige overvaller zonder masker zijn geweest en werd later als dader herkend door het slachtoffer. Dat de verdachte slechts op bezoek was bij een andere bewoonster in het pand en daarom ook in de gang was gezien door getuigen, zoals hij zelf zei, gelooft de rechtbank niet.

Op z'n telefoon werden nog beelden van een persoon (van wie het gezicht niet was te zien) gevonden met een Kalashnikov en een pistool. Het OM ging er vanuit dat die wapens van de verdachte waren, maar de rechtbank vindt dat niet bewezen. Mede daarom viel de uiteindelijke straf lager uit. De verdachte had nog geen strafblad. Ook daar hield de rechtbank rekening mee. De overige drie overvallers is justitie nog niet op het spoor.