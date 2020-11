De veertigjarige man uit Zoetermeer die twee weken geleden de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag zou hebben beschoten, blijft nog drie maanden vast zitten. Dat heeft de rechtbank donderdag besloten.

De man zou in de vroege ochtend van 12 november een kogelregen hebben laten neerdalen op de ambassade aan de Koninginnegracht in Den Haag. Zo'n twintig kogelinslagen waren in de ramen en de gevel te tellen. De Saoedische ambassade sprak van een "laffe aanval".



De verdachte werd later die dag aangehouden in zijn woonplaats. Hij bleek in juni van dit jaar al eens veroordeeld te zijn voor het bekladden van de ambassade.