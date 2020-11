Tientallen dozen met jerrycans zijn donderdagochtend aangetroffen in bosjes langs de Madesteinweg en op een parkeerterrein aan de Zandvoortselaan in Loosduinen in Den Haag. Het gaat om drugsafval.

De politie heeft één van de vindplaatsen afgezet. Een medewerker van de Forensische Opsporing (FO) heeft een aantal sporen veiliggesteld. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het afval opgeruimd.

Op beide plaatsen staan tientallen dozen met daarin meerdere jerrycans met drugsafval. Op de Zandvoortselaan is de brandweer ter plaatse gekomen om de situatie te bekijken.