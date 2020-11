Bewoners van achttien woningen in de Rederijkerstraat in Den Haag hebben in de nacht van woensdag op donderdag uren op straat gestaan nadat op de zolder van een van de woningen brand was uitgebroken. De brandweer sprak direct van een zeer grote brand, waarbij de bewoners van drie portieken geëvacueerd moesten worden.

De helft van de bewoners kon na twee uur buiten wachten, met kinderen in pyjama, weer terug naar hun huis. De negen woningen van de andere bewoners hadden, nadat de brand onder controle was, zoveel schade door rook en bluswater dat zij ergens anders moesten worden opgevangen. Een deel van hen kon op eigen gelegenheid bij bekenden terecht. Anderen zijn met een opgeroepen HTM bus naar het politiebureau Laak gebracht.

Oorzaak onderzocht

Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog onbekend. De schade aan de woning waarin de brand uitbrak is groot. De bewoners ervan waren niet thuis.

Ook de andere huizen in het portiek zijn flink geraakt. Alleen al vanwege rook- en waterschade. Bewoner Dirk was bijna klaar met een renovatie en ziet al zijn werk in rook opgaan. "Dat moet helemaal opnieuw, daar kan ik nu nog niet aan denken", zegt hij buiten op straat tussen andere geëvacueerde buren. "Het allerbelangrijkste is dat mijn beestjes zijn gered, mijn twee katten worden zo door de Dierenambulance ondergebracht."

Rond 4.00 uur kon het sein brand meester worden gegeven. "We moeten hopen dat we snel weer bij onze spullen kunnen", zegt een jongen in korte broek en op badslippers. Hij hoort bij de mensen die volgens de brandweer tijdelijk niet terug kunnen naar huis en elders zijn opgevangen.

De ontreddering is groot bij de bewoners. "Er werd keihard op de deur gebonkt dat we naar buiten moesten", zegt een bewoonster die met ongeloof naar de brand kijkt.

Zeer grote brand

De vlammen sloegen uit het dak op het moment dat de brandweer de straat in kwam rijden. "Er is meteen opgeschaald naar grote brand en daarna naar zeer grote brand, dat betekent dat er mensen geëvacueerd moeten worden en meerdere eenheden van de brandweer moeten worden ingezet", zegt de woordvoerder van de brandweer.

De vlammen zijn vanuit hoogwerkers bestreden. De brand was na ruim twee uur onder controle. Brandslangen lagen al op de Troelstrakade uitgerold om voldoende water in de Rederijkerstraat te krijgen. Terwijl grote hoeveelheden brandweermensen met het vuur bezig waren, ontfermden politiemensen zich over de bewoners.

Naar de oorzaak van de brand doet de politie onderzoek.