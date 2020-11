Een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is dinsdag aangehouden op verdenking van brandstichting in een woning aan de Uddelstraat in Den Haag.

De politie en brandweer snelden dinsdagochtend naar de straat toen er een melding binnenkwam van een woningbrand. Op meerdere plekken in het huis was brand uitgebroken. Dit wekte het vermoeden dat de brand was aangestoken.



Meerdere getuigen zijn door de politie gehoord en niet veel later is een verdachte aangehouden. De woning is voor onderzoek afgesloten en de verdachte is naar het politiebureau gebracht.