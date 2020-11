Bij een studentenflat aan de Van Maanenkade in Den Haag is woensdagmiddag een gevelbak uit zijn beugel geschoten. Een glazenwasser zat daardoor vast bij de bovenste etages van de flat. Zijn bak kon niet meer omhoog of omlaag.

Een omliggend plein werd afgezet voor verkeer. Hulpdiensten kwamen massaal naar de flat om de man uit zijn benarde positie te bevrijden.

Zo werd een hoogtereddingsteam vanuit Utrecht ingevlogen. Dat bleek uiteindelijk niet meer nodig. De glazenwasser wist via een raam - met hulp van de brandweer - weer op vaste grond te komen.