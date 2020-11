Bij een brand in een woning aan de Lisdoddestraat in de Haagse wijk Wateringsveld is in de nacht van dinsdag op woensdag een persoon gewond geraakt.

De brand brak uit in een slaapkamer. De bewoners ontdekten even na middernacht rook in hun huis. Zij wisten zelf naar buiten te komen. Door snel ingrijpen van de brandweer kon het vuur snel worden geblust.

De gewonde bewoner is ter plaatse door het ambulancepersoneel onderzocht, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.

De brand ontstond mogelijk door kortsluiting in een elektrisch apparaat.