De 52-jarige Hagenaar die dreigbrieven naar de Russische ambassadeur schreef, is veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf. Als hij twee jaar lang geen brieven meer schrijft en niet bij de ambassade in de buurt komt, hoeft hij die straf niet uit te zitten.

Berend B. zegt dat de Russen bij een verkeersongeluk een aanslag op zijn leven pleegden. Ook zouden hij en zijn zoon zijn geïntimideerd door de Russen en gevolgd worden door de geheime dienst. Hij schreef de ambassadeur vervolgens dat diens leven in gevaar zou zijn als B.'s zoon iets zou overkomen.

Daarbij haalde hij de moord op de Russische ambassadeur in Turkije aan en vijf andere ambassadeurs die zouden zijn vergiftigd. "Daar hebben jullie niets van geleerd", schreef B..

Op dat moment had B. zelf zijn dosis medicatie verlaagd. Hij heeft last van bipolaire stoornis en was in de periode dat hij de brieven schreef paranoïde psychotisch. De rechters merken wel op dat B. niet inziet welke impact zijn brieven hebben gehad op de ambassadeur.

Straf omdat B. medicatie verlaagde

Twee weken geleden eiste de officier van justitie een taakstraf van dertig uur tegen B. en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. De rechters menen dat de taakstraf mede gezien de psychische toestand van B. te zwaar is. Toch krijgt hij wel een straf omdat hij zelf zijn medicatie verlaagde en omdat hij 'een stok achter de deur' nodig heeft om niet opnieuw dreigbrieven te gaan schrijven.

Daarom krijgt hij een voorwaardelijke celstraf, als hij zich niet laat zien bij de Russische ambassade en ambassadeur. Daarnaast zal hij zich moeten laten behandelen en moet hij meewerken aan een 'crisissignaleringsplan'. Hij mag bovendien geen brieven meer schrijven naar de ambassade, ook geen aardige brieven.