Er is maandagmiddag brand uitgebroken in een woning aan de Zuiderparklaan in Den Haag. Brandweerlieden zijn aanwezig en bezig om de brand te blussen.

Op dit moment is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan en hoe groot de vuurhaard is.

Volgens calamiteitenwebsite Regio15 heeft de brandweer de brand opgeschaald naar 'middelbrand'. Op een video die op Twitter is verschenen, is te zien dat er veel rook uit de gezamenlijke portiek komt.

De Zuiderparklaan zou richting het Zuiderpark vanwege de brand afgesloten zijn voor verkeer.