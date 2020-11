De beroemde Papegaai Charlie uit Kraayenstein Den Haag is weer thuis. De papegaai was sinds 30 oktober vermist. Charlie bleek te zijn gekidnapt.

Zondagochtend werd eigenaar Mark gebeld door een man die gebrekkig Nederlands sprak. De man vroeg zijn adres en kwam met een grote doos naar de parkeerplaats achter het huis.

Mark nam de doos over en is naar huis gelopen. In de deuropening maakte hij de doos open en Charlie zat erin. "Ze klom in mijn nek en begon meteen te zoenen, ze was ook meteen niet meer uit mijn nek te krijgen."

De man die Charlie terug heeft gebracht heeft Mark eerder gesproken. Hij werkt namelijk op een bouwplaats waar Mark en zijn vrouw de eerste dag van de vermissing hebben gezocht. Ze hadden een tip gekregen dat ze daar zou vliegen. En daarna nog twee keer. ,,Telkens wisten ze van niets. Nou, ze wisten er wel degelijk vanaf!”

Of Charlie al die tijd bij de mannen heeft gezeten weet Mark niet, er was door het gebrekkige Nederlands geen gesprek met ze te voeren.