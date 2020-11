Hulpdiensten zijn maandagochtend massaal uitgerukt naar de Badhuiskade in Den Haag nadat er een ernstige aanrijding heeft plaatsgevonden. De persoon die daarbij werd aangereden, is overleden.

Door nog onbekende oorzaak kwam het slachtoffer onder de vrachtwagen terecht. Hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, zijn massaal naar de straat uitgerukt om het slachtoffer bij te staan. Bij aankomst bleek het slachtoffer niet meer te redden, de persoon overleed ter plaatse aan zijn/haar verwondingen.

De politie kan op dit moment nog weinig over de situatie zeggen. "In verband met het onderzoek doen wij geen uitspraken over de identiteit van het slachtoffer."

De straat is volledig afgezet. De plek van het ongeluk is door de brandweer afgeschermd met een tent. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. De politie doet onderzoek.