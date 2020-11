Hulpdiensten zijn maandagochtend massaal uitgerukt naar de Badhuiskade in Den Haag nadat er een ernstige aanrijding heeft plaatsgevonden. De 68-jarige Hagenaar die daarbij werd aangereden, is ter plaatse overleden.

De man liep rond 11.30 uur op de Badhuiskade toen hij door nog onbekende oorzaak werd aangereden door de vrachtauto. Hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, rukten massaal uit om het slachtoffer bij te staan. Bij aankomst bleek de man niet meer te redden, hij overleed op straat aan zijn verwondingen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. De straat werd volledig afgezet en de plek van het ongeluk werd door de brandweer afgeschermd met een tent. "De afdeling Opsporing Team Verkeer (OTV) en de experts van de afdeling Verkeersongevallen Analyse (VOA) startten direct na de hulpverlening met het tactisch en technisch onderzoek", meldt de politie.

Omstanders zeggen dat de vrachtwagenchauffeur achteruit reed en het slachtoffer vermoedelijk over het hoofd heeft gezien. De bestuurder kon niet rechtdoor rijden. De weg is namelijk tijdelijk doodlopend omdat deze halverwege is afgesloten voor werkzaamheden bij de Jurriaan Kokstraat.

Getuigen opgeroepen

Omdat er nog veel onduidelijk is over de toedracht van het ongeval worden getuigen opgeroepen om zich bij de politie te melden. Ook wil de politie de mensen die de fatale aanrijding hebben gezien een helpende hand reiken met slachtofferhulp.

De bestuurder van de vrachtwagen is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.