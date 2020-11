De politie heeft zondagochtend mogelijk een drugslab ontdekt in een garagebox van Garage Park aan de Spoorlaan in Den Haag. Eén persoon is aangehouden.

De politie meldt dat er goederen zijn aangetroffen die ingezet kunnen worden bij de productie van amfetamine.

Over de identiteit van de aangehouden persoon kan de politie nog geen uitspraken doen, omdat zijn betrokkenheid eerst verder moet worden onderzocht, zegt een woordvoerder.

De politie onderzoekt de zaak en meldt dat zij meerdere aanhoudingen niet uitsluiten.