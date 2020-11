De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag uitgerukt voor een autobrand op de Van Ruysbroekstraat in Den Haag. Niemand raakte hierbij gewond.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig afbrandde. De brand was binnen enkele minuten onder controle.

Volgens calamiteitensite Disctrict8 zeggen buurtbewoners dat zij hebben gezien dat het voertuig in brand werd gestoken. Dit is vooralsnog niet bevestigd door de politie.

De auto is opgehaald door een bergingsbedrijf.