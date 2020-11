Tientallen agenten zijn in de nacht van zaterdag op zondag een woning aan de Parallelweg in Den Haag binnengevallen. Het is niet duidelijk waarom de politie deze inval deed.

Volgens calamiteitensite Regio15 verzamelden de agenten zich eerst in de Wouwermanstraat. De hondenbrigade van de politie is de woning aan de Parallelweg uiteindelijk binnengevallen.

In de woning zou ten minste een persoon aanwezig zijn geweest. Het is onbekend of deze persoon is aangehouden. De politie kan verder nog niks over de inval zeggen.