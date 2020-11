Een man is vrijdagmiddag in zijn eigen woning aan de Haagse Anslostraat gestoken en mishandeld tijdens een woningoverval. De verdachte is met de buit op de vlucht geslagen.

De politie kreeg rond 17.50 uur een melding dat er een man in een woning om hulp riep. Daar aangekomen bleek de 47-jarige bewoner de deur open te hebben gedaan voor een vage bekende. Die heeft na het opendoen direct de bewoner neergestoken en mishandeld.

De verdachte is er vervolgens met het portemonnee van het slachtoffer vandoor gegaan. De politie zoekt getuigen.