Ongeveer 150 demonstranten van actiegroep Viruswaarheid zijn zaterdagmiddag naar het Malieveld in Den Haag gekomen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Er is in het centrum en rondom het Binnenhof veel politie op de been.

Er zijn meerdere sprekers en artiesten bij de demonstratie. Volgens nieuwspartner AD Haagsche Courant is er in het centrum en rondom het Binnenhof veel politie op de been.

De politie zegt zelf via Twitter aanwezig te zijn om het protest in goede banen te leiden.