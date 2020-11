Ongeveer 150 demonstranten van actiegroep Viruswaarheid kwamen zaterdagmiddag naar het Malieveld in Den Haag om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. In het centrum en rondom het Binnenhof was veel politie op de been.

Er zijn meerdere sprekers en artiesten bij de demonstratie. Aanwezigen hadden een grafkist mee, waarmee symbolisch "de angst voor het coronavirus" werd begraven.

De politie zegt via Twitter dat de laatste demonstranten het Malieveld rond 19.15 uur het Malieveld hadden verlaten.