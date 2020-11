Een bewoner is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond bij een woningbrand op de Rozenburgstraat in de Haagse Schilderswijk. Het slachtoffer is gereanimeerd door ambulancemedewerkers en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer meldde rond 4.30 uur dat de brand uit is en dat het slachtoffer gereanimeerd werd door ambulancemedewerkers. Zij vonden hem slapend in de brandende woning. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Drie omliggende woningen werden ontruimd. De woningen werden geventileerd en daarna gecontroleerd op de aanwezigheid van schadelijke rook.

De brandweer start een onderzoek naar hoe de brand is ontstaan.