Een dertigjarige vrouw is donderdagavond het slachtoffer geworden van een straatroof in Den Haag. De verdachte ging ervandoor met de tas van de vrouw. Dat gebeurde rond 21.15 uur op de Nunspeetlaan.

De vrouw parkeerde haar fiets bij de kruising Nunspeetlaan-Schaarsbergenstraat toen ze iemand aan haar tas voelde trekken. De vrouw viel hierdoor. Een onbekende man rende er daarna met haar tas vandoor. Het slachtoffer is nog achter de man aangerend, maar raakte hem al snel kwijt.

Agenten vonden even verderop in de bosjes de telefoon van de vrouw. Van de verdachte is geen enkel spoor. Volgens de politie had de man een dun postuur en was hij in het donker gekleed. Daarnaast droeg hij een capuchon.