Woon je in Den Haag en is er in de periode januari tot en met juli dit jaar bij je ingebroken? En zijn daarbij sieraden en/of horloges weggenomen? Dan heeft de politie misschien goed nieuws.

"Bij een onderzoek naar een woninginbraak in Den Haag werden er twee verdachten aangehouden. In hun woning werden er door het rechercheteam diverse sieraden en horloges aangetroffen", meldt de politie.

De sieraden werden via het internet te koop aangeboden. Zo kwam de politie de verdachten op het spoor. "Twee slachtoffers van een woninginbraak herkenden inmiddels hun gestolen horloge op een verkoopsite."

De overige sieraden die de agenten hebben aangetroffen, staan op de politiewebsite. Zitten uw sieraden erbij, neem dan contact op met de politie.