Haagse singles kunnen vanaf vrijdag coronaproof daten met de datingapp Breeze. De app was al actief in andere steden.

Waar je bij andere datingapps als Tinder vooral eerst berichtjes uitwisselt, plan je met Breeze gelijk een afspraakje in als twee mensen een match hebben. Bij de app is het ook niet mogelijk om met elkaar te chatten.

Via het programma zijn er inmiddels 1300 dates in cafés geweest en 500 wandelafspraakjes in andere steden. ,,We gaan nu live in Den Haag zodat onze 800 Haagse gebruikers ook op een verantwoordelijke manier kunnen daten."

Afspraak verzet bij milde klachten

Door de coronamaatregelen biedt Breeze momenteel alleen wandeldates aan. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken. Zo wordt de afspraak verzet bij milde klachten en moet er voldoende afstand gehouden worden.

Breeze werd in oktober 2019 gelanceerd door studenten aan de TU Delft. De app zet zich in tegen digitale verslaving, een groeiend fenomeen.