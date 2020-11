Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen de 71-jarige Ali M. uit Den Haag. Een ruzie tussen hem en zijn echtgenote liep zo uit de hand dat hij zijn vrouw meerdere keren met de achterkant van een bijl sloeg.

Daarna vluchtte hij naar de keuken waar hij de gaspitten opendraaide en een houten spijl in brand stak. M. wijt het aan zijn medicatie dat hij niets meer weet van het incident op 31 januari 2018.

De verdachte slikte verschillende medicijnen, omdat hij veel pijn had. Hij kan het zich niet voorstellen dat hij zijn echtgenote met de achterkant van een bijl op haar hoofd heeft geslagen.

Ook snapt hij niet waarom hij in de keuken het gas opendraaide. "Ik weet niet wat ik heb gedaan." Op de vraag of hij zichzelf wat wilde aandoen, geeft hij aan dat hij van het leven houdt. "Dat zou ik nooit doen"

Het zou niet de eerste keer zijn geweest dat hij zijn vrouw heeft mishandeld. Zowel zijn kinderen als zijn partner hebben bij de politie verklaard dat M. haar eerder heeft geslagen, maar volgens de verdachte klopt dat niet helemaal.

"We lossen situaties op met ruzies. In onze cultuur gaat dat misschien wat anders", zei de uit Turkije afkomstige Hagenaar. "Als ik slechte bedoelingen had, was ik niet al vijftig jaar bij haar gebleven."

Officier gelooft niet dat verdachte door medicijnen agressief was

Volgens de officier is het een "godswonder" dat er geen brand is ontstaan en dat de woning niet is ontploft. "De gevolgen hadden veel erger kunnen zijn. Niet alleen voor mevrouw, maar ook voor de omliggende woningen." Hij gelooft niet dat M. door de medicijnen agressief was.

Omdat de verdachte al op leeftijd is, nog steeds is getrouwd en samenwoont met zijn vrouw eiste de officier een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf. "Het lijkt nu goed te gaan met meneer." Wel wil hij dat M. verder wordt behandeld.

Zijn advocaat wil dat de verdachte wordt vrijgesproken. Volgens haar kan niet worden bewezen wat er precies is gebeurd en wie het gas heeft opengedraaid.

De rechter doet over twee weken uitspraak.