In een portiekwoning op de tweede etage van de Alberdingk Thijmkade in Voorburg is donderdagmiddag brand uitgebroken. Twee katten zijn omgekomen door de vlammen.

De bewoners kwamen op het moment dat de brand uitbrak net thuis. Beneden hoorden zij al het brandalarm afgaan en schakelden de hulpdiensten in. "In totaal zijn er acht woningen ontruimd", laat de woordvoerder van de brandweer weten.



Er zijn geen mensen gewond geraakt bij de brand. Wel zijn de twee katten van de eigenaren omgekomen door de vlammen. "De dierenambulance is aanwezig om de eigenaren bij te staan."

Hoogwerker

De brand is met een hoogwerker, vanaf de Prins Bernhardlaan, geblust. "Als de omliggende woningen weer rookvrij zijn kunnen de bewoners terug." Maar de eigenaren van het getroffen huis zullen vanavond elders moeten slapen. "Het huis is onbewoonbaar."



Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.